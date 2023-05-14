بعد وقف إطلاق النار.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي في محيط غزّة

ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ الجيش الإسرائيلي أعاد فتح الطرق الرئيسية كافة في مناطق ما يُعرف بـ"غلاف قطاع غزة"، وذلك عقب إنتهاء عدوانه ضد القطاع، مساء أمس السبت، بوساطة مصريّة.

ووفقاً للقناة، فإنّ جيش الإحتلال أعادَ فتح المعابر مع قطاع غزة بشكلٍ تدريجي، كما فتح المجال البحري قبالة القطاع. كذلك، أفيد بأن قوات الجيش ستُنهي العمل بتعليمات الطوارئ في غلاف غزة بدءاً من الساعة 12.00 ظهراً.

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وبعد قتال دام لنحو 5 أيام في غزة، دخلت الهدنة التي اتفق عليها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بوساطة مصرية حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء السبت.

وخاضت حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة المعركة ضد الجيش الإسرائيلي، إذ دأبت خلال أيام القتال على دك المستوطنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ.



ووفقاً للمصادر، فإنّ المقترح المصري لوقف إطلاق النار تضمن وقفاً متبادلاً للهجمات، والتزاماً بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.