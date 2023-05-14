قائد فاغنر: أقل من 2 كليومتر من باخموت بيد أوكرانيا

Advertisement

أعلن مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة أن قواته تقدمت قرابة 550 مترا داخل مدينة باخموت، فيما أعلن أوكرانيا أن قواتها تتقدم باتجاهين في المناطق المجاورة للمدينة التي تشهد معارك شرسة منذ نحو 10 شهور، وفي الأثناء، اتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في قصف مدينة لوغانسك.تفصيلا، وقال مؤسس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، في منشور على تلغرام، إن رجاله تقدموا مسافة تصل إلى 550 مترا في بعض الاتجاهات، السبت، وأنهم سيطروا على مساحة أراض إجمالية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) وصلت إلى 216 ألف متر مربع.وأضاف بريغوجين أن القوات الأوكرانية تسيطر على أقل من 1.75 كيلومتر مربع من المدينة، وأنه من أصل 48 مبنى متعدد الطوابق، بقي فقط 29 مبنى يستخدمها العدو كأوكار له".ووفقا لموقع روسيا اليوم، قامت وحدات المدفعية التابعة لقوات فاغنر، والأفراد المخصصون في باخموت، بإغلاق فجوة في منطقة سد بيركوفسكي لتغطية الأجنحة حتى السيطرة على كامل المدينة.وكانت قوات فاغنر أعلنت، الجمعة، أنها تقدمت مسافة 400 متر مربع في باخموت، من الجهة اليمنى.