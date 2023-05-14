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عربي-دولي

الأكبر منذ بدء المعركة... روسيا تهز غرب أوكرانيا بانفجار ضخم (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2023 | 01:46
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تعرضت مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا لانفجار ضخم بعد أنباء تحدثت عن إرسال روسيا 21 طائرة بدون طيار إلى صومعة تابعة للجيش مما تسبب في انفجارين هائلين نجم عنهما إصابة العشرات.

ووفقا لإدارة ولاية خميلنيتسكي: "اليوم هاجم العدو مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة بدون طيار، حيث أصاب أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في المنطقة، لدينا 21 مصابا، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، وتلقى الآخرون مساعدة طبية وتم نقلهم إلى العيادات الخارجية ".
وقال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تطلق طائرات مسيرة من اتجاهات مختلفة.

وأظهرت لقطات فيديو حجم الانفجارين الهائلين، وخلف أحدهما سحابة من نار هائلة ثم تشكلت طبقة من دخان ونار على شكل فطر مشروم، وتبعها انفجار هائل مماثل.

وقال أحد سكان قرية أوليشين، الواقعة على مقربة من أماكن الانفجارات: "كان الصوت مرتفعا جدا، لدي طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، قفز على السرير من الخوف، كانت قوية لدرجة أن الجص من القبو سقط".
 
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