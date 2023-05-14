كيف سيؤثر التصويت في الانتخابات التركية على السياسة الخارجية؟

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لم يعد يفصلنا عن "نتائج أهم انتخابات في العالم في عام 2023" سوى وقت قصير. سيكون لفوز الرئيس رجب طيب أردوغان أو زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو تداعيات واسعة النطاق.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "بعيداً عن النطاق المحلي، ستؤثر النتيجة أيضًا على سياسة تركيا تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرها. ما يجعل من هذه الانتخابات محورية ليس مرتبطاً بما إذا كانت الحكومة الحالية لا تزال في السلطة، إنما القضية الأساسية تتمثل في أي مرشح وجدول أعمال سياسي سيأخذ تركيا إلى قرنها الثاني. لقد أثار المرشحان الرئيسيان ورؤياهما المتباينة لمستقبل البلاد نقاشا محتدما حول الاقتصاد والديمقراطية والأمن وسلامة الأراضي ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية".وتابع الموقع، "يسعى أردوغان إلى الاعتماد على عقدين من الخبرة لمتابعة سياسة متكاملة للدفاع والأمن والطاقة، مع ثلاثة أهداف رئيسية. ويشمل ذلك تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإضفاء الطابع المؤسسي على المبادرات على مستوى القارة، وقيادة الجهود نحو نظام عالمي أكثر عدلاً. وتشير هذه الأهداف الطموحة إلى الاستمرارية في ما يتعلق بمسعي أردوغان إلى الحكم الذاتي الاستراتيجي، والعمليات عبر الحدود، ومزيج من القوة الناعمة والصلبة، والتطبيع الإقليمي، والتوازن بين الغرب وروسيا. ونظرًا لمكانة تركيا داخل الناتو واعتبار عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا، فقد شهد أردوغان توترات مع الحلفاء الغربيين بشأن سوريا وعمليات مكافحة الإرهاب واللاجئين والعلاقات مع روسيا والطاقة والاحتكاك مع اليونان".وأضاف الموقع، "بعد ربط عضوية الناتو السويدية بمكافحة الإرهاب، فإن أردوغان، إذا تم انتخابه، سوف يتعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل. لكن هذا لا يعني أنه سيتم معالجة المشاكل مع الولايات المتحدة بسرعة. وعلى الرغم من الانتقادات الغربية، سيستأنف أردوغان القتال ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في سوريا والعراق، مع الاستمرار في متابعة التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد. أما في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وبحر إيجة، فمن المرجح أن يرحب أردوغان بالحلول المعقولة. إن التطبيع مع اليونان ومصر هو ما تريده تركيا، لكن المعاملة بالمثل أساسية".وبحسب الموقع، "وباعتماد سياسة متوازنة ومستقلة تجاه روسيا، سيتعاون أردوغان مع موسكو في مجال الطاقة. لكن موقف أنقرة قد يتغير إذا تعمقت حرب أوكرانيا أو استمرت فترة أطول، لأنها تعارض زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتتمثل أولوية تركيا في وقف القتال والتوصل إلى حل تفاوضي. ولن تتوقف عن "التحدث مع الطرفين" والسعي إلى التوازن، وهو النهج الذي سهل ممر الحبوب. كما وقد يسعى أردوغان لوقف حرب باردة جديدة أو تصعيد نووي وسط تنافس متعمق بين القوى العظمى. ووفقًا لذلك، قد يتبنى سياسة خارجية طموحة وحذرة، تتبنى النشاط الدبلوماسي لتعزيز السلام والاستقرار في ظل عدم اليقين".وتابع الموقع، "في حين يسعى أردوغان إلى التطبيع والتعاون الثنائي / المتعدد الأطراف عبر الخليج والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى، سيحظى الشرق الأوسط بأولوية قصوى لأن الرئيس التركي يعمل على تعزيز التطبيع السياسي وإصلاح المشاكل في الأماكن الهشة مثل ليبيا وسوريا واليمن. إن تطوير العلاقات مع العالم التركي وتحويل منظمة الدول التركية إلى آلية تعاونية فعالة سيكون أيضًا في طليعة جدول أعمال أردوغان. ومع تلاشي نفوذ واشنطن، يعيد اللاعبون الإقليميون النظر في مصالحهم، وتنضم الصين إلى اللعبة، حينها سوف يمارس أردوغان القوة الناعمة، مع التركيز على السياسة الخارجية لجعل تركيا لاعبًا نشطًا على مستوى العالم".وأضاف الموقع، " لكن في حين تنتقد المعارضة السياسات التي وصفتها الحكومات الغربية بـ "الاستبدادية"، فإنها تفتقر إلى بديل لعدة أسباب. أولاً، أدى سعي أردوغان للتطبيع مع الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة إلى نزع سلاح المعارضة. ويستمر التطبيع مع سوريا من خلال التركيز على طالبي اللجوء ومكافحة الإرهاب. ثانيًا، أصبحت الحدود الهيكلية لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان واضحة. إن أي تنازلات مستقبلية في ما يتعلق بوحدات حماية الشعب، أتباع فتح الله غولن، الذي تم تصنيف منظمته على أنها جماعة إرهابية، أو شرق البحر الأبيض المتوسط، أو بحر إيجة ستؤدي إلى رد فعل قومي عنيف. وثالثًا، يجمع تحالف الأمة المعارض بين الأحزاب القومية واليسارية والمحافظة، رؤية غامضة للسياسة الخارجية. ومن المرجح أن يتحدى ذلك كليجدار أوغلو إذا فاز".وبحسب الموقع، "لقد خيب تأييد المعارضة من حزب العمال الكردستاني وأنصار غولن آمال الناخبين، وكذلك بعض المطالب المتطرفة من حزب اليسار الأخضر، مثل إطلاق سراح سجناء بارزين من حزب العمال الكردستاني وسحب القوات التركية من سوريا والعراق. ولن يكون من السهل على كليجدار أوغلو، إذا تم انتخابه، أن يجد أرضية مشتركة بين وجهات النظر السياسية المتناقضة بشأن سوريا وليبيا والعراق وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب. ويظل "التحول إلى الغرب" أوضح أهداف السياسة الخارجية لكليجدار أوغلو، لا سيما في ما يتعلق بتحفيز عملية القبول في الاتحاد الأوروبي والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".وتابع الموقع، "في الحقيقة، حتى إعادة تعريف الإرهاب لن يؤدي على الأرجح إلى إحياء عملية الاتحاد الأوروبي، لأن الأوروبيين يتوقعون تغييرات هيكلية لا تتوافق مع السياسة الخارجية التركية. علاوة على ذلك، لن تمنع محادثات العضوية اليونان والقبارصة اليونانيين من تقديم مطالب متطرفة. سيكون من الصعب على المعارضة متابعة التقارب مع الغرب وإبعاد تركيا عن روسيا، لأن هذا سيعني تعطيل التوازن بعد عام 2015 مع موسكو، وإثارة أزمات حول سوريا ومكافحة الإرهاب واللاجئين والطاقة، الأمر الذي سيكون بمثابة مشكلة لكل من أنقرة وأوروبا".وأضاف الموقع، "إن الانتصار المحتمل لكليجدار أوغلو، إلى جانب المحور غير المنضبط لأوروبا وفك الارتباط في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات هيكلية. إذا كانت المعارضة ستؤثر سلباً على التوازن الدقيق الذي صاغه أردوغان، فإن سياسة تركيا الخارجية والدفاعية والأمن القومي المستقلة - ناهيك عن سياسة الطاقة - ستصبح أقل أهمية. من المحتمل أن تصبح السياسة الخارجية منطقة سلبية بدون طموحات، بسبب شد الحبل الأيديولوجي والسياسي داخل تحالف الأمة، والتعيين المقترح لسبعة نواب للرئيس. وبالتالي، من الممكن أن نستنتج أن إعادة انتخاب أردوغان ستعزز الاستمرارية وتمكين مبادرات جديدة وطموحة في مجال السياسة الخارجية".وختم الموقع، "بغض النظر عن النتيجة، والنقاش السياسي والأيديولوجي الساخن الذي يجري الآن، فإن انتخابات 14 أيار ستُسَجل في التاريخ باعتبارها علامة فارقة مهمة في ما يتعلق بتعزيز الديمقراطية التركية".