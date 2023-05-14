كما في تركيا كذلك في تايلاند.. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين في الانتخابات العامة في تايلندا، حيث من المرجح أن تتمكن المعارضة من إنزال الهزيمة بحكومة برايوت تشان أو تشا المدعومة من الجيش.وقال مراسلو فرانس برس إن صناديق الاقتراع فُتحت الساعة 8,00 صباحا، بعد حملات انتخابية عكست صداماً بين جيل شاب تائق إلى التغيير والمؤسسة الملكية التقليدية.ودُعي نحو 52 مليون تايلندي للتصويت، بينهم أربعة ملايين يقترعون للمرة الأولى.