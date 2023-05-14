أوكرانيا تصد أحدث هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة

Advertisement

قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر.وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر، وهو ما تعزوه كييف إلى مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع.وقالت القوات الجوية في بيان إن روسيا: "هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود (و) صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طرازتو-95".وذكر مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تيليجرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.