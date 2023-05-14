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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب كولومبيا

Lebanon 24
14-05-2023 | 03:27
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 4.8 درجات وقع بالقرب من فيلافيسينسيو في كولومبيا جنوب شرقي العاصمة بوجوتا، الأحد.

وفي البداية قال المركز إن قوة الزلزال 5.5 درجة. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومتراً.
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