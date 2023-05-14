ماذا سيحدث إذا "أفلست" أميركا رسمياً؟

تعصف بالولايات المتحدة الأميركية أزمة كبيرة متعلقة برفع سقف الدين، لكن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لا تزال تأمل في إمكانية الوصول إلى حل لمنع تعثر سداد الدين لأول مرة في تاريخ البلاد.

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ونشر موقع "معهد ميسز" الأميركي تقريراً تطرق فيه إلى تداعيات أي إفلاس محتمل للولايات المتحدة الأميركية في أعقاب أزمة "الدّين الفيدرالي" التي تعصف بها.



وقال الموقع، في تقريره إن "الدين الفيدرالي" الحالي للولايات المتحدة يبلغ 31.7 تريليون دولار وفقًا لموقع الويب "يو إس ديت كلوك"، بما يعادل حوالي 94,726 دولارًا لكل رجل وامرأة وطفل من المواطنين، حتى 24 نيسان 2023.



وبحسب تقريرٍ صادرٍ عن فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في 6 آذار 2023، يُقدّر إجمالي "الدين الفيدرالي" بحوالى 31.4 تريليون دولار اعتباراً من 31 كانون الأول 2022، ما يعني أن حجم الدين الفيدرالي ضخم ولا يمكن أبدًا سداده في شكله الحالي.



وذكر الموقع أن بعض العائلات أو الشركات التي لديها ديون مالية لا يمكن سدادها عمدت - عندما تكون هناك تعديلات مثل خفض النفقات وزيادة الدخل - إلى إعادة التفاوض بشأن سداد الديون للمقرضين وبيع الأصول لجمع الأموال لسداد القروض لكن ذلك لم يكن كافيًا. وفي الواقع، فإنهم ما زالوا غير قادرين على سداد الديون المستحقة للمقرضين، الأمر الذي أدّى إلى رفع دعوى الإفلاس بموجب قوانين الإفلاس الفيدرالية التي تشرف عليها محكمة إفلاس فيدرالية.



وأشار الموقع إلى أن "الفصل 7 من قانون الإفلاس" المعروف أيضا باسم "الإفلاس المباشر أو التصفية" هو إجراء تصفية متاح للمستهلكين والشركات، حيث يتم من خلاله تحصيل أصول المدين غير المعفاة من الدائنين وتصفيتها (يتم تحويلها إلى أموال)، ويتم توزيع العائدات على الدائنين. ويتلقّى المدين المستهلك إبراء ذمة كاملة من الديون بموجب الفصل 7، باستثناء بعض الديون التي يُحظر فيها إبراء الذمة بموجب قانون الإفلاس.



في المقابل، يتيح "الفصل 11 من قانون الإفلاس" إجراءً يمكن من خلاله للفرد أو الشركة إعادة تنظيم الديون مع الاستمرار في العمل. ونشر موقع "معهد ميسز" الأميركي تقريراً تطرق فيه إلى تداعيات أي إفلاس محتمل للولايات المتحدة الأميركية في أعقاب أزمة "الدّين الفيدرالي" التي تعصف بها.وقال الموقع، في تقريره إن "الدين الفيدرالي" الحالي للولايات المتحدة يبلغ 31.7 تريليون دولار وفقًا لموقع الويب "يو إس ديت كلوك"، بما يعادل حوالي 94,726 دولارًا لكل رجل وامرأة وطفل من المواطنين، حتى 24 نيسان 2023.وبحسب تقريرٍ صادرٍ عن فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في 6 آذار 2023، يُقدّر إجمالي "الدين الفيدرالي" بحوالى 31.4 تريليون دولار اعتباراً من 31 كانون الأول 2022، ما يعني أن حجم الدين الفيدرالي ضخم ولا يمكن أبدًا سداده في شكله الحالي.وذكر الموقع أن بعض العائلات أو الشركات التي لديها ديون مالية لا يمكن سدادها عمدت - عندما تكون هناك تعديلات مثل خفض النفقات وزيادة الدخل - إلى إعادة التفاوض بشأن سداد الديون للمقرضين وبيع الأصول لجمع الأموال لسداد القروض لكن ذلك لم يكن كافيًا. وفي الواقع، فإنهم ما زالوا غير قادرين على سداد الديون المستحقة للمقرضين، الأمر الذي أدّى إلى رفع دعوى الإفلاس بموجب قوانين الإفلاس الفيدرالية التي تشرف عليها محكمة إفلاس فيدرالية.وأشار الموقع إلى أن "الفصل 7 من قانون الإفلاس" المعروف أيضا باسم "الإفلاس المباشر أو التصفية" هو إجراء تصفية متاح للمستهلكين والشركات، حيث يتم من خلاله تحصيل أصول المدين غير المعفاة من الدائنين وتصفيتها (يتم تحويلها إلى أموال)، ويتم توزيع العائدات على الدائنين. ويتلقّى المدين المستهلك إبراء ذمة كاملة من الديون بموجب الفصل 7، باستثناء بعض الديون التي يُحظر فيها إبراء الذمة بموجب قانون الإفلاس.في المقابل، يتيح "الفصل 11 من قانون الإفلاس" إجراءً يمكن من خلاله للفرد أو الشركة إعادة تنظيم الديون مع الاستمرار في العمل.

ويتم رفع الغالبية العظمى من قضايا الفصل 11 من قبل الشركات، حيث ينشئ المدين - غالبًا بمشاركة الدائنين - خطة لإعادة التنظيم يتم بموجبها سداد جزء من الديون أو كلها.



ووفقًا لموقع محاكم الولايات المتحدة، فإن الغرض من "الفصل 9" هو توفير حماية البلدية التي تعاني من ضائقة مالية من دائنيها أثناء قيامها بوضع خطة لتسوية ديونها والتفاوض بشأنها، وعادة ما يتم إعادة تنظيم ديون البلدية إما عن طريق تمديد آجال استحقاق الديون أو تقليل مبلغ رأس المال أو الفائدة، أو إعادة تمويل الدين من خلال الحصول على قرض جديد.



ورغم تشابهه مع الفصول الأخرى في بعض النواحي، إلا أن "الفصل 9" يختلف اختلافاً كبيراً من حيث أنه لا يوجد نص في القانون لتصفية أصول البلدية وتوزيع العائدات على الدائنين.



وبحسب الموقع، فإن إفلاس مقاطعتين ومدينة رئيسية وإقليم سيادي أدى إلى عدم سداد حملة السندات بالكامل للخسائر المالية، فضلًا عن الإصلاحات التي تم إجراؤها في كل كيان حكومي. وأفضل حل تقدمه الحكومة الفيدرالية لحملة السندات ودافعي الضرائب والأطراف المعنية الأخرى هو التخلف عن السداد وإعلان الإفلاس السيادي وإجراء التغييرات المطلوبة لترتيب الأعمال المالية. ويفترض في هذه الحالة الفشل في الوفاء بالالتزامات المالية أو المحاسبة بشكل صحيح.



ولفت الموقع إلى أن حالات التخلف عن سداد الديون الحكومية السيادية ليست جديدة، فقد حدثت مع الأرجنتين في سنوات 1989 و2001 و2014 و2020، وأيضًا في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند في سنة 1997 فيما يعرف باسم "الأنفلونزا الآسيوية"، ثم اليونان في سنة 2009 وكذلك روسيا سنة 1998.



وبيّن الموقع أن بعض نتائج هذا التخلف عن السداد تؤدي إلى خفض تصنيفات سندات الديون الحكومية السيادية من قبل وكالات التصنيف الخاصة، وفقدان حاملي السندات القيمة على ممتلكاتهم، وإعادة التفاوض على مدفوعات الديون مع مقرضي البنوك، وحصول العديد من البلدان على قروض مع خطة سداد من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لبرامج استحقاق الدول ورفع عدد من الضرائب الحكومية، مما يسبب فقدان عملتها القيمة في تبادل العملات ويصبح تضخم الأسعار أكثر واقعية بينما ترتفع أسعار الفائدة.



وأشار الموقع إلى أن القليل من الأشخاص فقط في عالم المال يتحدثون عن نتائج التخلف عن سداد ديون الحكومة الفيدرالية الأميركية، وكانت إحدى نتائج التخلف عن السداد في سنة 2011 هي خفض "ستاندرد آند بورز" تصنيف السندات الفيدرالية AAA إلى AA +.