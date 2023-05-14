بعد 5 أيامٍ على معركة حامية عبر "مقاومة موحّدة".. كيف جاءت حصيلة عدوان غزّة؟

تسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 5 أيام على قطاع غزة المحاصر للعام الـ17 على التوالي، بمضاعفة معاناة أكثر من مليوني إنسان، وذلك عبر عمليات قتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم والتسبب في أضرار كبيرة في العديد من القطاعات، العامة والخاصة.

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حالياً، هدأت أصوات الإنفجارات وتوقف القصفُ وإطلاق الصواريخ، وذلك بعدما تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار مساء أمس السبت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بوساطة مصرية.

خلال أيام العدوان، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف مدنية فلسطينية، استخدم فيها العديد من أنواع الطائرات الحربية والمدفعية والقنابل الأميركية الصنع، وغير ذلك من طائرات الاستطلاع والتجسس المسيرة.



وشرع الاحتلال في عدوانه بشن غارات مكثفة بالتزامن على غزة ورفح شاركت فيها أكثر من 40 طائرة حربية، استهدف فيها بشكل متزامن ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، أدت إلى استشهادهم واستشهاد عدد من الأطفال والنساء.



وأدى القصف الإسرائيلي الذي تواصل 5 أيام إلى استشهاد 33 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى إصابة 147 بجروح مختلفة بينهم 48 طفلا و26 سيدة و10 من كبار السن، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة التي أوضحت أن أعلى نسبة من الشهداء كانت من مدينة غزة، حيث وصل عددهم إلى 17 شهيداً.



وبين الشهداء، 6 من أبرز قادة "سرايا القدس"، اغتالتهم "إسرائيل" عبر قصف مدمر استخدمت فيه قنبلة أميركية ذكية مجنحة تسمى "Small Diameter Bomb"، وهي من الجيل المتطور من سلسلة قنابل "GBU"، التي تستخدم في مهام "عمليات جراحية" لدقتها العالية في الإصابة.



هدم ودمار



وتسبب العدوان الإسرائيلي، بحسب إحصائية غير نهائية صادرة عن وزارة الأشغال في غزة، بأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي طالها الهدم الكلي 51 وحدة سكنية، و 49 وحدة أضرار جزئيا وغير صالحة للسكن، إضافة إلى 840 وحدة سكنية أصيبت بأضرار جزئية وهي صالحة للسكن.



وشنت طائرات الاحتلال طيلة فترة العدوان سلسلة غارات كثيفة ومدمرة على مختلف المناطق في قطاع غزة استهدفت منازل المواطنين، واشتدت هذه الغارات عقب تعمد المقاومة تأخير ردها على مجزرة الاحتلال الذي دخل في حالة قلق شديد وترقب لطبيعة الرد الفلسطيني، ما دفعه لزيادة استهداف المنازل، في محاولة لدفع المقاومة للرد وإنهاء العدوان، خاصة أن الحكومة والمجتمع الإسرائيلي وفق مراقبين، ليس لديهما القدرة على تحمل حملات عسكرية تمتد لفترات زمنية طويلة.



وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بأن عدداً من المدارس تضررت جراء القصف في المناطق المحيطة بها، كما أن الصيد توقف طيلة أيام العدوان الخمسة، ما أفقد 3500 صياد مصدر رزقهم.



كذلك، أدى القصف إلى تضرر مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، وإحداث حالة من الهلع في صفوف المرضى، وأيضا بأضرار جسيمة للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إضافة إلى إخلاء محطة إسعاف الجنوب ونقل خدماتها من مركز مسقط الطبي إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد الأضرار التي لحقت بالمركز وتعطل شبكة الاتصالات جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المركز.



مع هذا، فقد أغلق الإحتلال معابر القطاع المُحاصر من الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت قبل عودتها إلى العمل صباح الأحد. وعملياً، فإن هذا الإغلاق تسبب بخسائر للمزارعين وذلك بمنع تصدير أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية.



بدورها، أكدت سلطة الطاقة بغزة، أن العدوان على غزة تسبب في نسبة عجز في الطاقة بلغت 52 في المئة، محذرة من أن استمرار العدوان كان يتسبب في وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وهذا الوضع يرفع نسبة العجز إلى 70 في المئة.



أضرار التعليم



واستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، "العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومقدراته، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الطلبة والعاملين، وإلحاق أضرار مادية في عدد من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة المستمر منذ عدة أيام ونحن على أعتاب نهاية العام الدراسي".



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استئناف الدراسة والعملية التعليمية التي توقفت أثناء العدوان الاثنين المقبل، منوهة في بيان لها، إلى أنها ستعمل اليوم مع الجهات المختصة على فحص المباني المدرسية والتأكد من سلامتها وجهوزيتها لاستقبال الطلبة".

"ثأر الأحرار" مع مقاومة موحدة



وبدأت المقاومة الفلسطينية ظهر الأربعاء، في تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" ردا على عدوان الاحتلال على القطاع، وواصلت فصائل المقاومة عبر "الغرفة المشتركة"، إطلاق عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع ووصل بعضها إلى تل أبيب والمستوطنات في القدس المحتلة، ردا على مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد تم إطلاق أكثر من 1234 قذيفة وصاروخاً محلي الصنع من غزة صوب العديد من المستوطنات الإسرائيلية ومنها تل أبيب، في وقت زعم فيه الإحتلال أنه تمكن من التصدي لـ371 صاروخاً.

وفي بيان لها، أكدت "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة الفلسطينية أن عملية "ثأر الأحرار" التي نفذتها للرد على العدوان الإسرائيلي هي "صفحة جديدة من صفحات المجد خاضتها المقاومة موحدة كالبنيان المرصوص".



وأضافت: "انتهت جولة من القتال والمقاومة والصمود ولكن مقاومتنا بدأت من جديدٍ أكثر قوة وعنفوانا، واختتمت الغرفة معركة "ثأر الأحرار" لكن الرايات لم ولن تنكّس، وإرادة القتال لم ولن تتراجع أبدا".



وأكدت أن "العدو أخطأ التقدير حينما ظن أن الوقت في صالحه وأن الفرصة مواتية لاغتيال ثلةٍ من قادة المقاومة الأخيار، وأراد أن يغلق الجولة في أسرع وقت وحسب رغبته، معتقدا أنه بذلك قد حقق إنجازاً وخرج بصورة النصر، لكنه فوجئ بحكمة وبثبات المقاومة وبراعتها في إدارة المعركة، التي أربكت حساباته وأدخلته في معادلة الاستنزاف، وأشغلت منظومته الأمنية وأرهقت جبهته الداخلية الهشة وجعلتها في حالة ترقب وقلق".

ولفتت إلى أن "المقاومة دخلت هذه المعركة وخرجت منها موحدة وقوية كالبنيان المرصوص، وكتبت ملحمة جديدة من الثبات والتضحية والبطولة"، محذرة الاحتلال "الجبان من العودة إلى سياسة الاغتيالات؛ فسيفنا لم يغمد وأيادينا على الزناد وإن عدتم عدنا". (عربي21)