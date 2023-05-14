رغم تفوقها العسكري.. هل تمكنت "إسرائيل" من فرض شروطها لوقف حرب غزّة؟

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يقول آموس هاريل في تقرير له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ذلك "لم يحصل"، مشيراً إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها الحكومة الإسرائيلية أن إطلاق عملية عسكرية في غزة أسهل من إيقافها.وذكر أن بياناً للجهاد الإسلامي وحركة حماس وجماعات أخرى في غزة أكد أن القتال انتهى وحذر إسرائيل من "العودة إلى" سياسة الاغتيالات المستهدفة، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق بيانا يبدو أنه يؤكد وقف إطلاق النار.ولفت هاريل إلى أنّ "إسرائيل ظلت طوال يومي الجمعة والسبت تنتظر مساعدة المخابرات المصرية على أمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، التي لا يبدو أنها كانت في عجلة من أمرها لإنهاء القتال من أجل تحقيق إنجاز ما".وأوضح هاريل أن "إسرائيل، رغم تفوقها العسكري الواضح والضرر المحدود الذي سببته حركة الجهاد الإسلامي لها، لم تكن قادرة على إملاء إستراتيجية خروج من هذه الصراع الأخير، لا في التوقيت ولا في الشروط التي سعت إليها"، وأكمل: "كان من الواضح أن إسرائيل لم يعد لديها الكثير لتكسبه من استمرار العملية، وأنه كلما طال أمدها، كان من الصعب تحديد وضرب أهداف جديدة، في حين أن خطر إصابة المدنيين عن طريق الخطأ سيزداد".وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل مسؤولي الجيش الإسرائيلي والشاباك يوصون الحكومة منذ الخميس الماضي بالسعي من أجل وقف لإطلاق النار. الخطر على صانعي القرار الإسرائيلي كان سياسيا أيضا، إذ كان من الممكن أن يتسبب استمرار الهجمات الصاروخية في فقدان الإسرائيليين صبرهم وتراجع دعمهم لأعمال الحكومة".وبحسب هاريل، فإن مفتاح وقف إطلاق النار لم يكن بالضرورة بيد إسرائيل، بل يحتمل أن حركة الجهاد الإسلامي تعلمت من الجولة السابقة، التي استمرت 3 أيام في آب من العام الماضي، أن من المجدي مواصلة الاشتباك لفترة أطول قليلا، حتى لو فشلت في التسبب في العديد من الضحايا الإسرائيليين، إذ إن مجرد قدرتها على الاستمرار والصمود لفترة في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي هو في حد ذاته إنجاز.وختم باريل بالقول: "هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل، رغم النجاح العسكري الأولي الذي حققته، عالقة حتى يوم السبت في فخ لم يسمح لها بإنهاء العملية، مما عكس، إلى حد ما، عدم وجود مخرج من إستراتيجيتها الشاملة فيما يتعلق بغزة".