بالفيديو.. أردوغان يدلي بصوته: لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت بعموم البلاد

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بإحدى مراكز الاقتراع بإسطنبول.



وعقب عملية الاقتراع، قال أردوغان في تصريح صحفي إنه لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت بعموم البلاد.



وأضاف أردوغان أن التصويت جار في المناطق المنكوبة بالزلزال بشكل طبيعي.

وبدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة. (العربية)