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عربي-دولي

برلماني إيراني: ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والمصري

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:33
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أعلن برلماني إيراني، اليوم الأحد، وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والمصري عبدالفتاح السيسي، بعد الانتهاء من إعادة افتتاح سفارتي البلدين.

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، قوله: "سنشهد في المستقبل القريب، افتتاح سفارتي إيران ومصر، وبعد هذا الإجراء، سيتم ترتيب لقاء بين الرئيس إبراهيم رئيسي والرئيس المصري السيسي".
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وكانت مصر أعربت عن تقديرها لقرار استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وتطلعها لأن يكون لذلك مردود إيجابي على سياسات طهران.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان رسمي إن هذه الخطوة هامة وإنها تثمن التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي.

كما قررت السلطات المصرية إطلاق مجموعة من التيسيرات للسياح الأجانب لزيارة أراضيها بينهم الإيرانيون. وأعلن أحمد عيسى وزير السياحة المصري، عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، منها الإيرانية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. (الحدث)
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