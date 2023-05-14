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عربي-دولي

تحذير جديد بشأن الذكاء الاصطناعي... كارثة محدقة تُهدّد البشريّة

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:30
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ذكرت "العربية" أنّ العالم البريطاني ستيوارت راسل حذر من أن ظهور الذكاء الاصطناعي القادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.

واعتبر راسل في حديث لصحيفة "Times" أن البحوث غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى حقيقة أننا "أحرزنا تقدما لم نتوقعه نحن أنفسنا"، مؤكدا أن البشرية أخطأت في البداية لأنها لم تفكر في سبب الحاجة إلى اختراع الذكاء الاصطناعي.
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وأردف أنه من الممكن أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.

وصرح قائلا: "كيف يمكنك الحفاظ على سلطتك على كيانات أقوى منك؟ إذا لم تكن لديك إجابة فتوقف عن البحث. كل شيء بسيط للغاية. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر: إذا لم نتحكم في حضارتنا، فإننا نفقد حق القرار فيما يخص تقرير مصير وجودنا في المستقبل".

ولفت راسل إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي الشامل أي النظام القادر على تنفيذ كل مهمة قد ينفذها الإنسان، قد يتم خلال السنوات العشر القادمة.

وعبر عن مخاوفه من أن هذه البرامج أثناء حل المشاكل المتعلقة بالمناخ، مثلا، قد تتوصل إلى استنتاج أن أفضل حل لهذه المشكلة هو القضاء على البشرية.

وأضاف: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي لتقليد السلوك البشري، فتقوم بالفعل بتعليمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. وتشمل الأهداف البشرية مجموعة متنوعة من الأشياء. ولا يمكننا إلا أن نتخيل فقط ما هي الكارثة التي سيؤدي إليها ظهور أنظمة فعالة حقا ستسعى إلى تحقيق هذه الأهداف". (العربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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