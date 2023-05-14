نتنياهو: أنهينا بنجاح 5 أيام من القتال

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "نجاح مهمة القتال ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأكد على أن تعليماته كانت "مفاجئة واستباقية"، مضيفا: "دمرنا 17 مقرا للجهاد الإسلامي، وقتلنا عناصرهم".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "منذ تشكيل الحكومة قبل أشهر وأنا أقول أن من يحاول استهدافنا فلا يلومن إلا نفسه، ويعلم الآن أعداؤنا في غزة وخارجها أنهم إذا حاولوا الاختباء فنحن نستطيع الوصول إليهم في كل وقت". (روسيا اليوم)