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الانتخابات التركية.. كليجدار أوغلو يدلي بصوته في أنقرة

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:42
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أدلى مرشح "تحالف الأمة " للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، الأحد، بصوته في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني.

وتوجه قليجدار أوغلو رفقة زوجته سلوي كليجدار أوغلو، إلى مدرسة الأرجنتين للإدلاء بصوتهما في العاصمة أنقرة.
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وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا عند الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي. (الأناضول) 
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