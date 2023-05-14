الانتخابات التركية.. كليجدار أوغلو يدلي بصوته في أنقرة

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أدلى مرشح "تحالف الأمة " للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، الأحد، بصوته في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني.وتوجه قليجدار أوغلو رفقة زوجته سلوي كليجدار أوغلو، إلى مدرسة الأرجنتين للإدلاء بصوتهما في العاصمة أنقرة.وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا عند الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي. (الأناضول)