أطول امرأة في العالم تُدلي بصوتها

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أدلت التركية رميسة غلغي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، قالت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.واعتبرت الصناديق المتنقلة أمر جميل لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي". (الاناضول)