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سقوط منطاد صيني للطقس بالقرب من منشأة عسكرية في تايوان

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:59
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عثر جيش تايوان على حطام منطاد للأرصاد الجوية بالقرب من أحد منشآتهم. وبحسب وكالة الأنباء المركزية للجزيرة، يمكن أن يكون المنطاد للصين.
وبحسب الوكالة، عثرت دورية على المنطاد على الطريق بالقرب من إحدى الوحدات العسكرية في أرخبيل ماتسو شمال مضيق تايوان، وتم العثور على اسم شركة من شنغهاي على الحطام، وكذلك نموذج المنطاد: GTS12.
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وبحسب الوكالة، يعتزم الجيش التايواني دراسة حطام الجهاز وتعزيز مراقبة تحليق مثل هذه الأجسام.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن مسؤولين تايوانيين، أن المناطيد المصممة للجيش الصيني تنتهك بانتظام الحدود الجوية لتايوان، وبعض المناطيد تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، والبعض الآخر للقوات الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. (سيوتنيك) 
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