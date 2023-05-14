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المرشح الرئاسي أوغان يُدلي بصوته: أدعو جميع المواطنين للاقتراع

Lebanon 24
14-05-2023 | 06:01
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أدلى المرشح الرئاسي لتحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وأدلى أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بمنطقة تشانقايا في العاصمة أنقرة، مع عقيلته غوكتشن أوغان.
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وفي تصريح صحفي عقب الادلاء بصوته، دعا أوغان جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للاقتراع.

وأبدى تمنياته بأن تمضي العملية الانتخابية بهدوء وفي أجواء عيد. (الاناضول)
 
 
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