المرشح الرئاسي أوغان يُدلي بصوته: أدعو جميع المواطنين للاقتراع

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أدلى المرشح الرئاسي لتحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.وأدلى أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بمنطقة تشانقايا في العاصمة أنقرة، مع عقيلته غوكتشن أوغان.وفي تصريح صحفي عقب الادلاء بصوته، دعا أوغان جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للاقتراع.وأبدى تمنياته بأن تمضي العملية الانتخابية بهدوء وفي أجواء عيد. (الاناضول)