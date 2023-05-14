لدعم عملتها.. دولة عربية تحظر التعامل بالدولار

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حظرت السلطات العراقية التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وأوكلت إلى قوات أمنية التطبيق.وقالت مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية "إن المديرية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان "دعم الدينار".وأضافت بحسب صحيفة "الصباح": سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية أن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وتم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس، تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة.وأوضحت "حددنا التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة، والقوات مستمرة بمراقبة غلاء أسعار الغذاء والدواء، والكشف عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والبضائع والتشديد على مقارنة تسعيرة الحكومة بفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع الأسعار". (الاقتصادية)