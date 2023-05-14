السرطانات تغزو جسدها.. هذه قصة الفتاة ميليسا مع المرض!

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تم تشخيص إصابة ميليسا لويس بثلاثة أنواع مختلفة من سرطان الجلد منذ عام 2009، وذلك بسبب بقائها لساعات طويلة في الشمس إلى جانب حوض السباحة على مدى سنوات.وكشفت لويس أنها تحتاج الآن إلى علاج مستمر لبقية حياتها.في عام 2018، أزال الجراحون ورم سرطاني من أذنها وأخذوا أيضا خزعة من جزء على جبهتها، والذي تبين أنه شكل مبكر من سرطان الجلد يسمى مرض بوين.وقالت لويس إنها كانت تقضي ساعات طويلة في الشمس إلى جانب المسبح أو على الشواطئ لتكتسب بشرتها لونا أغمق من الطبيعي.وتشجع لويس الناس على إجراء الفحوصات الجلدية باستمرار، حيث عثر الأطباء من عام 2009 إلى عام 2018، على الكثير من الأورام السرطانية في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك أنفها وجبينها وأذنها وصدرها.في الوقت الحاضر، يتعين على ميليسا الخضوع لعلاج مؤلم للوجه كل عام مما يترك بشرتها حمراء متقشرة ومؤلمة، كل ذلك كإجراء احترازي للتأكد من أن مرض بوين الموجود على جبهتها لا يغزو مجرى دمها. (سكاي نيوز)