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إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة

Lebanon 24
14-05-2023 | 07:04
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، عن إعادة فتح السلطات الإسرائيلية معابر قطاع غزة، بعد إغلاق دام 5 أيام في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، في بيان مقتضب، إنه تم فتح متدرج للمعابر مع قطاع غزة، حيث سيفتح معابر "إيرز" عند الساعة الثامنة صباحا، بينما معبر كرم أبو سالم، الساعة 11 صباحا، كما أعلن عن فتح المجال البحري، على أن ترفع كافة القيود وفقا للتقييمات. (روسيا اليوم)
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