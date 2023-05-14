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عربي-دولي

غير متماسكة وتضحك.. شاهد كامالا هاريس تتصرف بشكل غريب

Lebanon 24
14-05-2023 | 07:17
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فيما كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، تلقي خطابًا عامًا في البيت الأبيض، راحت تتحدث وتتصرف بشكل غريب.

للوهلة الأولى، كان من الواضح أنها كانت تعاني من نوبة هلع على خشبة المسرح أو على الأقل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها.
 
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وظهرت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حالة غريبة خلال المؤتمر، ما دفع صحافيين ومتابعين لوضح تحليلات بأنها غير مدركة تماما لما تقوله.

كما دفعت بعض الصحافيين للاعتقاد بأنها مخمورة لا سيما أنها ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة.
 
وقالت هاريس في الفيديو وهي تنفجر من الضحك: "عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب... لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟". (العربية) 
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