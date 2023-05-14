المرشح الرئاسي المنسحب إينجه يقاضي تنظيم غولن الإرهابي

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قال المرشح الرئاسي المنسحب في تركيا محرم إينجة، الأحد، أنه يعتزم مقاضاة تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي بعد أن عمل التنظيم على نشر مشاهد ووثائق مزيفة بحقه في الأيام السابقة.كلام إينجة وهو رئيس حزب البلد في تركيا، جاء عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت صباح اليوم، حيث أعلن انسحابه قبل أيام من السباق الانتخابي.وادلى إينجه بصوته الانتخابي في مدرسة "شنر تشاكماك"، بأنقرة، وبعد ذلك أدلى بتصريح للصحفيين.وأفاد إينجة في كلامه "جميع المشاهد والأوراق المعروضة بحقي غير صحيحة ومزورة، ولا تتعلق بي، فهناك مجموعة من الافتراءات، كل المشاهد والوثائق هذه غير صحيحة".وشدد إينجة أن هناك " تنظيمات إرهابية عديدة مثل (بي واي دي)، وفتح الله غولن، و(بي كي كي) تهاجمني منذ 50 يوما، وضعت نفسي أمانة لدى الدولة التركية، وتم توقيف 17 شخصا، ولا يمكنني عمل شيء أكثر من ذلك".وزاد المرشح المنسحب "سأقاضي كل من نشر ما زور بحقي من قبل تنظم غولن، كل من نشر لأغراض سياسية يتم تحديدهم من قبل المحامي الخاص، من أجل مقاضاة كل واحد فيهم مهما كان عددهم". (الأناضول)