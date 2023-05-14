وزير سيستقيل... ما علاقة حفل تتويج الملك تشارلز؟

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قال وزير خارجية بابوا نيو غينيا، جاستن تكاتشينكو، إنه سيستقيل من منصبه كوزير، الجمعة، وسط الجدل حول تكلفة وحجم وفد البلاد إلى تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن.وتداولت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على الإنترنت في بابوا نيو غينيا وهي عضو في جزر المحيط الهادئ في مجموعة دول "الكومنولث"، انتقادات حادة لتكلفة سفر وفد كبير بالبلاد مؤلف من 30 شخصًا لمراسم التتويج في وستمنستر بلندن، حيث قال الكثيرون إن الأموال كان من الأفضل إنفاقها على المستشفيات.وكان لكل عضو بالوفد بدلًا بقيمة 14000 دولار لتغطية نفقات الفنادق وتذاكر الطيران. (سي ان ان)