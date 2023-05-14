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عربي-دولي

عبد اللهيان: نأمل أن نرى انفتاحا جديا في العلاقات الإيرانية المصرية

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:12
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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في أن تشهد العلاقات الايرانية المصرية تطورا وانفتاحا جديا ومتبادلا.
 
وتطرق عبد اللهيان في مقابلة خاصة مع وكالة "إرنا"، إلى ارتقاء مستوى العلاقات بين إيران ومصر، وأوضح أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة لذلك هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.
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وأوضح: "هناك دول تبذل جهودا وتشجع الجمهورية الإسلامية الايرانية ومصر على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما"، مؤكدا "أننا نرحب دوما بتطوير العلاقات بين طهران والقاهرة وهناك لقاءات جمعت رؤساء مكتب رعاية المصالح للبلدين".

من جهة أخرى، سلط عبد اللهيان الضوء على العلاقات بين طهران والرياض، وقال إن الخارجية السعودية قدمت سفيرها الجديد في طهران الثلاثاء الماضي، مضيفا أن إيران ستعين سفيرها الجديد في الرياض قريبا.

وحول إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية، أوضح: "إن زملائي في الخارجية يبذلون جهودهم منذ أسابيع لإعادة فتح السفارة والقنصلية". (روسيا اليوم) 
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