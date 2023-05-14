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عربي-دولي

وفاة ثلاثة ناخبين في تركيا أثناء التصويت.. ماذا حصل معهم؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:40
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إقبال قوي تشهده مراكز الاقتراع في تركيا للمشاركة في الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، والتي يرى مراقبون أنها قد تشهد رقما قياسيا للمشاركة يتخطى نسبة 86 بالمئة، وشارك في التجمعات الانتخابية مختلف الأعمار السنية بداية من الشباب حتى الكهول.
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وشهدت الانتخابات 3 وفيات في أوساط كبار السن نتيجة إصابتهم بأزمات قلبية، وهو ما يعكس رغبة كبار السن الذين توافدوا من الصباح أمام مقرات الانتخابية على حرصهم للإدلاء بأصواتهم.

وتوفيت امرأة مسنة إثر أزمة قلبية أثناء التصويت في منطقة أكشابات في طرابزون.

وجاءت أيسل أولوسوي البالغة من العمر 75 عاما في حي ديريتشيك بالمنطقة مع أقاربها للتصويت في صندوق الاقتراع رقم 1093 في نادي مسجد ديريتشيك جيفريلي.
 
وأصيبت أولوسوي، التي دخلت غرفة الاقتراع وأدلت بصوتها، بالمرض فجأة، وتوفيت في لجنة التصويت أثناء محاولته نقلها إلى المستشفى بعد التدخل الأول من قبل الأشخاص المحيطين به.

وفي حي إسبي في غيرسون، جاء إبراهيم يلديز البالغ من العمر 85 عامًا مع أقاربه للتصويت في صندوق الاقتراع رقم 1019 في غرفة حي جبريل يلدز، وتعرض لأزمة قلبية بعد الإدلاء بصوته فارق على أثرها الحياة، على الرغم من كل تدخلات المسعفين، الذين قدموا إلى مكان الحادث بإخطار المسؤولين.

كما توفي شريف كورت، الذي كان مشرف اقتراع في منطقة بازار في ريزي بطرابزون، بنوبة قلبية أثناء تأدية وظيفته، وبعد أن قدمت الفرق الطبية إلى مكان الحادث وأدت الإسعافات الأولية لكورت، تم نقله إلى مستشفى كاتشكار الحكومي بواسطة سيارة إسعاف، وعلى الرغم من جميع التدخلات التي تم إجراؤها في المستشفى، لم يكن من الممكن إنقاذ كورت وتوفي. (سكاي نيوز عربية) 
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