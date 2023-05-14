زيلينسكي: كييف لا تملك القوة والأسلحة لضرب الأراضي الروسية

صرح الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.

وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".

Advertisement

وفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".



في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام. (سبوتنيك)