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صحة

خبر مهمّ عن قهوة "النسكافيه"... هل تُسبب السرطان؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 08:48
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تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدعي أن الولايات المتحدة لا تبيع في أسواقها القهوة سريعة الذوبان من نوع "نسكافيه" لأنها تسبب السرطان.

إلا أن هذا الادعاء خاطىء، فمنتجات "نسكافيه" متوفرة في الأسواق الأميركية، والسلطات لا تحذر من استهلاكها.
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ويروي رجل في المنشورات قصة يقول إنه عاشها خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، إذ طلب من صديقته تناول القهوة سريعة الذوبان "نسكافيه" لكنه لم يجد منها في بيتها.

ويتابع أن صديقته قالت له إن "النسكافيه" غير متوفر في الأسواق الأميركية لأنه يسبب السرطان بحسب وزارة الصحة عندهم، وإنّه يصنّع للعرب وحدهم. وإذ أراد التأكد من عدم توفر "النسكافيه" في الأسواق توجّه إلى متجر كبير ولم يجد أيا من أصنافه.

وحصدت المنشورات عشرات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها عام 2016.

إلا أن ما جاء فيها غير صحيح، وبالبحث في المتاجر الكبرى الأميركية على الإنترنت يمكن العثور على كافة أصناف "نسكافيه" متوفرة، بحسب فرانس برس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع عبر موقع "نسكافيه" في الولايات المتحدة على كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وبمنتجاتها هناك. (الحرة)
 

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