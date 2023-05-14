متى تُعلن نتائج إنتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا؟

Advertisement

يُواصل الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.وقال ينار وفق ما نقلت عنه الأناضول إن الهيئة "ستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد".ويبث عدد من وسائل الإعلام التركية، من بينها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.ومن المتوقع أن يبدأ عد وفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة. وستبدأ النتائج تصدر بشكل منفرد من ولايات تركية، قبل أن تصدر الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية وذلك حوالي منتصف الليلة. (الجزيرة)