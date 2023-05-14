Advertisement

عربي-دولي

متى تُعلن نتائج إنتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1066855-638196770955937949.jpg
Doc-P-1066855-638196770955937949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُواصل الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.
Advertisement

ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.

وقال ينار وفق ما نقلت عنه الأناضول إن الهيئة "ستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد".

ويبث عدد من وسائل الإعلام التركية، من بينها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.

ومن المتوقع أن يبدأ عد وفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة. وستبدأ النتائج تصدر بشكل منفرد من ولايات تركية، قبل أن تصدر الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية وذلك حوالي منتصف الليلة. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:27 | 2023-05-14
12:56 | 2023-05-14
12:48 | 2023-05-14
12:28 | 2023-05-14
12:15 | 2023-05-14
12:00 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website