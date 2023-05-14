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عربي-دولي

الناتو يعمل على اقتراح حول تقديم مساعدة فورية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:28
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أفادت صحيفة "The Wall Street Journal" بأن مسؤولي حلف الناتو يعملون على إعداد اقتراح حول تقديم مساعدة فورية لأوكرانيا باستثناء انضمامها إلى الحلف.
 
وأضافت الصحيفة أن المبادرة سيتم عرضها في قمة الحلف المقرر إجراؤها في فيلنيوس في تموز القادم.
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وأشارت إلى أن ألمانيا لا تزال تعارض حتى الآن انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

ونقلت عن مسؤولين ألمان أن ذلك سيؤدي في الظروف الحالية إلى رفع خطر المواجهة مع روسيا.

كما أكدت أن الوثيقة التي من المتوقع تقديمها في القمة المقبلة تقضي باحتمال انضمام أوكرانيا إلى الحلف لاحقا. (روسيا اليوم) 
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