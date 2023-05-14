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الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:32
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أفادت "روسيا اليوم" أن الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا ومن المتوقع أن يزداد في الساعات القليلة القادمة قبل إغلاق مراكز الاقتراع. (روسيا اليوم)
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