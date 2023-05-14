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إقتصاد
صندوق النقد: شروط منح تمويل خارجي لباكستان لم تتغير
Lebanon 24
14-05-2023
|
12:00
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قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان إن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.
وقالت إستر بيريز رويز لوكالة رويترز الأحد "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار".
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وذكرت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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