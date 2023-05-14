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بالصور... ماذا ارتدى مواطنون أتراك خلال عمليّة الإقتراع؟

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:50
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قام بعض المواطنين الأتراك بارتداء ألبسة غير تقليدية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 
وامتدت طوابير طويلة اليوم الأحد أمام مراكز الاقتراع في المدن الكبرى في تركيا. (روسيا اليوم)
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الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
 
الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
 
الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
الأتراك يبدعون خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (صور)
 
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