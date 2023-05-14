بالصور... ماذا ارتدى مواطنون أتراك خلال عمليّة الإقتراع؟

قام بعض المواطنين الأتراك بارتداء ألبسة غير تقليدية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وامتدت طوابير طويلة اليوم الأحد أمام مراكز الاقتراع في المدن الكبرى في تركيا. (روسيا اليوم)