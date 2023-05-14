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عربي-دولي

بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماع تحضيري لأعمال القمة العربية

Lebanon 24
14-05-2023 | 09:59
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انطلقت اليوم الأحد، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية بمشاركة وفد سوريا، حسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن الوفد السوري يضم رانيا أحمد معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية، ومدير إدارة الشؤون العربية السفير رياض عباس، ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي. (العربية)
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