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ترامب: حاكم فلوريدا يحتاج زراعة شخصية

Lebanon 24
14-05-2023 | 10:22
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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في إعلان جديد، زاعماً أن مرشح فلوريدا الجمهوري يحتاج إلى "زرع شخصية".

وقال ترمب في إعلانه إن "المشكلة مع ديستانس هي أنه يحتاج إلى عملية زرع شخصية وهذه ليست متاحة بعد".
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وقال في الإعلان الذي مدته 40 ثانية، مستخدماً لقبه المفضل رونديسانتومونيا، إن جميع أعضاء الكونغرس والنساء الذين خدموا معه ويعرفونه جيدًا دعموني، وكان بعض دعمهم مفاجئًا بسبب علاقتهم بديسانتس.

ووأضاف: "أود أن أقول إنه عندما يتعلق الأمر بقلة الشخصية، سيكون رون في فصل دراسي مع حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وهذا ليس جيدًا".

كما وصف الرئيس السابق رحلات ديسانتس الخارجية الأخيرة بأنها "قنبلة كاملة"، مدعيًا أن الناس لم يفهموا سبب قيامه برحلاته الخارجية.

واستهدف الرئيس السابق حاكم فلوريدا بانتظام ، حيث أظهرت الاستطلاعات أن ديسانتس، الذي لم يدخل السباق بعد ، يحتل عمومًا المركز الثاني خلف ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض لعام 2024. (العربية)
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