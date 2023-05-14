نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)

رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي راقصا على انغام اغنية للحلبوسي موزعا الالاف على المطرب و العازف pic.twitter.com/IMnvz0tpK3
— الغد المشرق (@ghazialgburi) May 14, 2023
رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي راقصا على انغام اغنية للحلبوسي موزعا الالاف على المطرب و العازف pic.twitter.com/IMnvz0tpK3
رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي وتوزيعه من مالات الشعب ارضاءا لسيده الحل بوسي
لا خوش نزاهة وخوش نائب عاشت ايدك
لا يا هتلية pic.twitter.com/WyHToTaraK
— راضي العرضحالجي (@DrRadhyShow) May 14, 2023
رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي وتوزيعه من مالات الشعب ارضاءا لسيده الحل بوسي
لا خوش نزاهة وخوش نائب عاشت ايدك
لا يا هتلية pic.twitter.com/WyHToTaraK