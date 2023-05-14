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عربي-دولي

نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2023 | 10:30
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، يظهر نائبا في البرلمان وهو يرقص "الدبكة" على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وظهر زياد الجنابي وهو نائب عن حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي وهو يرقص "الدبكة".

كما ظهر وهو يطلب من مرافقيه جلب الأموال لتوزيع جزء منها على المطرب وناقر الطبل. (روسيا اليوم)
 
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