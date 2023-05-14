نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، يظهر نائبا في البرلمان وهو يرقص "الدبكة" على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وظهر زياد الجنابي وهو نائب عن حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي وهو يرقص "الدبكة".



كما ظهر وهو يطلب من مرافقيه جلب الأموال لتوزيع جزء منها على المطرب وناقر الطبل. (روسيا اليوم)

رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي راقصا على انغام اغنية للحلبوسي موزعا الالاف على المطرب و العازف pic.twitter.com/IMnvz0tpK3 — الغد المشرق (@ghazialgburi) May 14, 2023 Advertisement