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عربي-دولي

أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية

Lebanon 24
14-05-2023 | 11:15
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 علق مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وعلى حسابه عبر "تويتر"، كتب أردوغان: "أعزائي رفاق الدرب والقضية، تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا والحمد لله. الآن، وكما هو الحال دائما، حان الوقت لمتابعة نتائج صناديق الاقتراع.. وحتى نصل للنتائج النهائية، نستمر في حماية إرادة أمتنا وشعبنا".
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