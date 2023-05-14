الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة

تترقب تركيا ومعها دول العالم، نتائج الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة عصر الأحد بالتوقيت المحلي، وبدء توافد النتائج الأولية من جميع أنحاء البلاد إثر إعلان "الهيئة العليا للانتخابات" رفعها الحظر عن نشرها.



على الأثر، أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 49.7% مقابل 44.4% لمنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو بعد فرز 92% من الأصوات.

كيليتشدار أوغلو: متصدرون

توازياً، أكد كيليتشدار أوغلو أنه في الصدارة، كما شكك قيادي بارز في المعارضة التركية بالأرقام الأولية التي تظهر تقدم أردوغان.



وبعيد بدء تواتر أنباء النتائج الأولية للانتخابات، كتب كيليتشدار أوغلو على "تويتر" كلمة واحدة: "متصدرون"، فيما أكد قياديون معارضون إن الأرقام الأولية لديهم تظهر أنه الرئيس الجديد لتركيا.

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023 Advertisement

ويتنافس إردوغان مع كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان على منصب الرئيس الثالث عشر للبلاد.



كما تتنافس هذه الشخصيات وأحزابها وتحالفاتها مع أحزاب أخرى على مقاعد البرلمان البالغ عددها 600. ويتنافس إردوغان مع كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان على منصب الرئيس الثالث عشر للبلاد.كما تتنافس هذه الشخصيات وأحزابها وتحالفاتها مع أحزاب أخرى على مقاعد البرلمان البالغ عددها 600.

أردوغان... " اغتصاب للإرادة الوطنية"



إلى ذلك، أشار الرئيس التركي رجب الطيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة وأي محاولة لإعلان النتائج بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية".



ولفت أردوغان، الى أن "الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب".

المرشح سنان أوغان: من المحتمل جدا إجراء جولة إعادة



قال المرشح الرئاسي التركي سنان أوغان، في تصريحات صحفية، إن من المحتمل جدا أن تذهب الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة.



وجاء أوغان في المركز الثالث بنسبة 5.3% وفق النتائج الأولية، بعد فرز قرابة 90% من الأصوات.

النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية

كما أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 75.2% من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 36.3% مقابل 24.3% لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري.



ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 10.8%، ثم حزب الجيد بنسبة 9.9% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8.3%.



ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، تعني هذه النسب الأولية حصول حزب العدالة والتنمية على 269 من مقاعد البرلمان من أصل 600 مقعد، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 170 مقعدا.



وكانت أعلى نسبة مسجلة حتى الآن 93.3 بالمئة عام 1987.



لكن في ذلك الوقت كان هناك 26 مليون يحق لهم التصويت، أما في الانتخابات الحالية يزيد العدد عن 60 مليون.



وبعد الإعلان عن النتائج الأولية قبل الساعة 12:00 ليلا بالتوقيت المحلي ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، على أن تنتهي في الساعة 17:00 من يوم 15 أيار، بينما سيتم الإعلان عنها قبل الساعة الـ23:59، كحد أقصى.



وفي 19 ايار سيتم الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية. ومع ذلك سيكون هناك حالات استثنائية.



وفي حين ستحسم نتائج انتخابات البرلمان في الجولة الأولى، سيكون الأمر مختلفا بالنسبة لانتخابات الرئاسة، وفي حال لم يحقق أي من المرشحين نسبة 50+1.



ويجب أن يحصل المرشحون على نسبة "50+1" من الأصوات على الأقل ليتم انتخابهم، لكن وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تُجرى جولة ثانية بعد 15 يوما، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات أولا.



وبعد ذلك سينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة رئيسا.



وإذا تقرر إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، سيبدأ التقويم الانتخابي لها يوم الاثنين 15 مايو، فيما سيتم الإعلان عن النتائج المؤقتة في 29 ايار.