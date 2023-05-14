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عربي-دولي

الحرب في أوكرانيا... روسيا تعترف بمقتل اثنين من قادتها

Lebanon 24
14-05-2023 | 12:15
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قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن اثنين من قادتها العسكريين قُتلا في شرق أوكرانيا مع معاودة القوات الأوكرانية محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن فياتشيسلاف ماكاروف، القائد بلواء البنادق الآلية الرابع، ويفغيني بروفكو، نائب قائد وحدة منفصلة قُتلا في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية.
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وأضافت أن ماكاروف كان يقود القوات من خط المواجهة وأنه "مات بطلا متأثرا بإصابته بعدة شظايا". ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية". 

وصرحت الوزارة أيضا بأن أوكرانيا شنت هجمات في شمال وجنوب المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وقالت "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية الروسية.

ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور التي كبدت كلا منهما خسائر فادحة.

واعترفت موسكو، الجمعة، بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة. (الحرة) 
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