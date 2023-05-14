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عربي-دولي

نتانياهو يتحدث عن "تغيير المعادلة" خلال العملية الأخيرة في غزة

Lebanon 24
14-05-2023 | 11:47
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أن بلاده تمكنت من "تغيير المعادلة" في العملية العسكرية الأخيرة في غزة التي شملت مواجهات استمرت خمسة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإسرائيلية واحدة.
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وقال نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة: "أنهينا الليلة الماضية بنجاح القتال الذي دام خمسة أيام ضد منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية. قبل بدء العملية، التعليمات التي وجهتها مع وزير الدفاع للجيش والشاباك لخصت في كلمتين: "المبادرة والمفاجأة"". 

وأضاف: "بالأمس هنأت رئيس الأركان ورئيس الشاباك أيضاً بكلمتين: "أحسنتم عملاً"، مشيدا بالأداء الذي وصفه بـ"الممتاز". 

وتابع: "بمبادرة كاملة ومفاجئة، أفشلنا قيادة الجهاد الإسلامي في غزة بكاملها. لقد دمرنا 17 مقراً للجهاد، وقضينا على العشرات من الإرهابيين، وضربنا مستودعات للصواريخ والقذائف، وأحبطنا خلايا بصواريخ مضادة للدبابات وأكثر من ذلك".

واعتبر نتانياهو أن "أعداء إسرائيل اليوم، في غزة وخارجها، يدركون الآن أنهم حتى لو حاولوا الاختباء، يمكننا ونرغب في الوصول إليهم في أي وقت. تم تعزيز هذا الاعتراف بشكل كبير في العملية الأخيرة. قمنا بتغيير المعادلة".
المصدر: الحرة
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