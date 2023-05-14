المستشار الألماني: أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في حضور فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".



وقال شولتس خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان: "في كل أنحاء أوروبا، اتاحت الحرب إدراك أمر: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية"، مضيفا أن "حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".

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