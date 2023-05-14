Advertisement

عربي-دولي

المستشار الألماني: أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية"

Lebanon 24
14-05-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1066908-638196884878883636.jpg
Doc-P-1066908-638196884878883636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في حضور فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".
     
وقال شولتس خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان: "في كل أنحاء أوروبا، اتاحت الحرب إدراك أمر: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية"، مضيفا أن "حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:27 | 2023-05-14
16:00 | 2023-05-14
15:45 | 2023-05-14
15:34 | 2023-05-14
15:17 | 2023-05-14
14:57 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website