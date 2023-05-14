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عربي-دولي
صاروخ ينطلق من قطاع غزة... خلل فني؟
Lebanon 24
14-05-2023
|
12:48
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض.
ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل حول عملية الإطلاق.
بدوره، أكد مصدر في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة لقناة "الجزيرة" انطلاق صاروخ من غزة نتيجة خلل فني والمقاومة تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار.
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ونقلت القناة 14 عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن المعلومات تشير بأن عطلا فنيا بالفعل تسبب بإطلاق الصاروخ من قطاع غزة لكن رغم ذلك لا يستبعدون إمكانية الرد.
وفي وقت لاحق قصفت مدفعية اسرائيلية نقطة رصد للمقاومة شمالي قطاع غزة.
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