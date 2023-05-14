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عربي-دولي

الجيش السوداني: "الدعم السريع" تعرضت لمدنيين مسيحيين داخل كنيسة في أم درمان

Lebanon 24
14-05-2023 | 13:44
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أفادت القوات المسلحة السودانية باستمرار قوات الدعم السريع انتهاك الأعراف والقوانين الدولية في السودان.

وأوضحت القوات المسلحة في بيانها، أن قوات الدعم السريع استهدفت مصلين مسيحيين كانوا متواجدين في كنيسة المسالمة بأم درمان، وأطلقت عليهم النار.
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 وأضافت القوات المسلحة في بيانها، أن هذه الواقعة امتداد لانتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة، وتعتبرها انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الراسخة والقوانين الدولية وتحديدا القانون الإنساني الدولي وفقا للبروتوكول الأول من المادة 53، والبروتوكول الثاني من المادة 16، والقواعد (38-41) للأعيان الثقافية وأماكن العبادة.

المصدر: روسيا اليوم
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