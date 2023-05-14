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عربي-دولي

المعارضة التركية تشكك في نتائج الانتخابات الأولية... وكيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره

Lebanon 24
14-05-2023 | 14:11
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شكك قيادي بارز في المعارضة التركية بالأرقام الأولية التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "الأناضول" وتظهر تقدم الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، في وقت أكد مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو أنه في الصدارة، وقال قياديون معارضون إن الأرقام الأولية لديهم تظهر أنه الرئيس الجديد لتركيا.
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وقال رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة، منصور يافاش، إنه يطالب الأتراك بعدم الاعتماد على نتائج الانتخابات التي تنقلها وكالة "الأناضول" الرسمية للأخبار، والتي أظهرت تقدم أردوغان بأكثر من 50 في المئة، أي نسبة الحسم المطلوبة.

ومن جانبه، قال مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو إن المعارضة باتت في الصدارة، وذلك بعيد غلق صناديق الاقتراع وبدء تواتر أنباء النتائج الأولية للانتخابات.

وكتب على "تويتر" كلمة واحدة: "متصدرون".

وتوالت تصريحات المعارضة التركية التي تؤكد تقدمها في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس بلدية إسطنبول،أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض: "وفق الأرقام التي لدينا فإن كليجدار أوغلو هو رئيس تركيا المقبل".

أما يافاش فصرّح: "استنادا إلى فرز 23.87% من صناديق الاقتراع فإن كليجدار أوغلو يتقدم على أردوغان"
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