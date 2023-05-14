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عربي-دولي

زيلينسكي وماكرون سيناقشان في باريس "حاجات أوكرانيا"

Lebanon 24
14-05-2023 | 15:17
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان، الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة "دعم" فرنسا "استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني".
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وأوضح القصر الرئاسي، في بيان، أنّ ماكرون "سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".
المصدر: الشرق
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