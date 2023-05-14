زيلينسكي وماكرون سيناقشان في باريس "حاجات أوكرانيا"

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان، الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة "دعم" فرنسا "استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني".وأوضح القصر الرئاسي، في بيان، أنّ ماكرون "سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".