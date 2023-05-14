زعيم فاغنر يتحدث عن إسقاط 4 طائرات عسكرية روسية... اليكم التفاصيل

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قال قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، الأحد، إن الطائرات الحربية الروسية الأربع التي تحطمت في منطقة على الحدود مع أوكرانيا ربما تكون قد أسقطت بأيدي قوات روسية، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".ولم يعلق المسؤولون الروس على تقارير وسائل الإعلام الروسية الروتينية عن تحطم طائرتين مقاتلتين من طراز سو-34 وسو35 وطائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز مي-8 في منطقة بريانسك، السبت.ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن مصادر لم تسمها لخدمات الطوارئ قولها إن الطائرة سو-34 ومروحية واحدة تحطمت. فيما زعمت مصادر أخرى، بما في ذلك فلاديمير روغوف، رئيس منظمة تعاون روسية في مقاطعة زاباروجيا بأوكرانيا، أن أربع طائرات قد أسقطت.وفقا للتقارير، تنتمي جميع الطائرات إلى نفس الوحدة الجوية العسكرية.خلال الحرب، أصاب القصف عبر الحدود بشكل متكرر بريانسك، المتاخمة لمقاطعتي تشيرنيهيف وسومي في أوكرانيا. وزعمت السلطات هناك أن انفجارات غير مبررة أخرجت قطاري شحن عن مسارهما وأن جماعة مسلحة اخترقت المنطقة من أوكرانيا في مارس وقتلت مدنيين اثنين.تثير الحوادث المبلغ عنها مخاوف بشأن قدرة أوكرانيا على ضرب روسيا وحول الكفاءة العسكرية لروسيا.نفى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، الأحد، مسؤولية أوكرانيا عن إسقاط الطائرة. وفي تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، أشار إلى احتمالية مسؤولية روسيا، لكنه تراجع لاحقا عن التصريح، قائلا إنها كانت محاولة للمزاح.برغم ذلك، أعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين فرضية مماثلة.قال بريغوجين عبر تطبيق تليغرام: "أربع طائرات، إذا قمت برسم دائرة في أماكن سقوطها، سيتضح أن هذه الدائرة يبلغ قطرها (وكلها تقع في دائرة بالضبط) 40 كيلومترا... الآن اذهبوا إلى الإنترنت وشاهدوا نوع منظومة الدفاع الجوي التي يمكنها أن تكون في وسط هذه الدائرة، ثم قم ببناء فرضيتك الخاصة".وأوضح بريغوجين، الذي تخوض قواته معركة طاحنة منذ شهور طويلة للسيطرة على مدينة باخموت، أنه لم يكن "على دراية" بالوضع. لكنه انتقد الجيش الروسي مرارا بسبب استراتيجيته في أوكرانيا ولإخفاقه في تزويد فاغنر بالذخيرة التي يحتاجها في باخموت.وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تحطمت بالقرب من بلدة كلينتسي في بريانسك، على بعد 50 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، بحسب شبكة سي أن أن.وأكد ألكسندر بوغوماز، حاكم بريانسك ، تحطم طائرة مروحية، مما أدى إلى إصابة مدني واحد، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السبب.ونشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر تنفجر في الجو، وأكدت تحطم مقاتلة من من طراز سو-34، دون الإشارة إلى السبب.(الحرة)