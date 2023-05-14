مع استمرار عملية فرز الأصوات.. أردوغان يتحدث عن "اغتصاب الإرادة الوطنية"

أشار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة وأي محاولة لإعلان النتائج بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية".



ولفت أردوغان، الى أن "الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب".

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