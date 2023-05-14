ترامب يهاجم حاكم فلوريدا: يحتاج زراعة شخصية





وقال ترامب: "المشكلة مع ديستانس هي أنه يحتاج إلى عملية زرع شخصية وهذه ليست متاحة بعد".

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وقال في الإعلان الذي مدته 40 ثانية، مستخدماً لقبه المفضل رونديسانتومونيا، إن جميع أعضاء الكونغرس والنساء الذين خدموا معه ويعرفونه جيدًا دعموني، وكان بعض دعمهم مفاجئًا بسبب علاقتهم بديسانتس. انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، زاعماً أن مرشح فلوريدا الجمهوري يحتاج إلى "زرع شخصية".وقال ترامب: "المشكلة مع ديستانس هي أنه يحتاج إلى عملية زرع شخصية وهذه ليست متاحة بعد".وقال في الإعلان الذي مدته 40 ثانية، مستخدماً لقبه المفضل رونديسانتومونيا، إن جميع أعضاء الكونغرس والنساء الذين خدموا معه ويعرفونه جيدًا دعموني، وكان بعض دعمهم مفاجئًا بسبب علاقتهم بديسانتس.

وأضاف: "أود أن أقول إنه عندما يتعلق الأمر بقلة الشخصية، سيكون رون في فصل دراسي مع حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وهذا ليس جيدًا".



كما وصف الرئيس السابق رحلات ديسانتس الخارجية الأخيرة بأنها "قنبلة كاملة"، مدعيًا أن الناس لم يفهموا سبب قيامه برحلاته الخارجية.



واستهدف الرئيس السابق حاكم فلوريدا بانتظام ، حيث أظهرت الاستطلاعات أن ديسانتس، الذي لم يدخل السباق بعد ، يحتل عمومًا المركز الثاني خلف ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض لعام 2024.



ويلمح الإعلان إلى حقيقة أن عددًا من الجمهوريين في مجلس النواب في فلوريدا دعموا ترمب بينما لم يتلق ديسانتس سوى تأييد واحد من عضو جمهوري في مجلس النواب في ولايته وهو من النائب لوريل لي الذي شغل سابقًا منصب وزير خارجية فلوريدا في إدارة ديستانس.