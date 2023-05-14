وزير المالية السوداني: الحرب تعطل النظام المصرفي بصورة شبه كاملة

أعلن وزير المالية السوداني المكلف جبريل إبراهيم، الأحد، أن النظام المصرفي في البلاد معطل بصورة شبه كاملة بسبب الحرب في الخرطوم.



وأضاف إبراهيم أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع بنك السودان المركزي لصرف أجور العاملين في الدولة في غضون الأيام القليلة القادمة.

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