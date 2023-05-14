حراك انتخابي مبكّر في إيران... وتقدُّم في الحوار مع مصر

قبل نحو 9 أشهر من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، بدأت بوادر حراك سياسي انتخابي بين الإصلاحيين والمعتدلين، في حين واصلت حكومة إبراهيم رئيسي سياسة الانفتاح على المنطقة، متوقعة فتح السفارات مع مصر في وقت قريب. رغم إعلان رئيس مجلس الشورى الايراني السابق علي لاريجاني أنه لم يتخذ بعدُ قراراً بخوض الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في شهر فبراير المقبل في ايران، كشف أحد المقربين من الرئيس الوسطي السابق حسن روحاني، أن الأخير جمع في منزله في منطقة ولنجك شمال مدينة طهران يوم الجمعة على مائدة العشاء كلاً من لاريجاني والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، وحسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، وعلي أكبر ناطق نوري الرئيس الاسبق لمجلس الشورى، حيث دارت نقاشات حول الأوضاع السياسية في البلاد بعد الحراك الشعبي الأخير، وجرى اتفاق مبدئي على دراسة احتمال التنسيق لخوض الانتخابات النيابية المقبلة من خلال تشكيل لوائح مشتركة.

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وقال المصدر إن كبار قادة التيارين الاصلاحي والوسطي الذين حضروا العشاء اتفقوا على أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمكن أن يفتح المجال لبعض الشخصيات المعتدلة كي تشارك في العملية الانتخابية، في محاولة لرفع نسبة المشاركة الجماهيرية، والنزول عن الشجرة بعد الفشل الكبير في أداء النظام بعد سيطرة الأصوليين على كل السلطات، وكذلك تهدئة الشارع من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وبناء على التقييم، شدد المجتمعون على ضرورة تجنب إعلان خوض الانتخابات بشكل مشترك لتجنب هجمات الاصوليين، وكذلك أشاروا الى ضرورة تشكيل عدة لوائح انتخابية والتحضير لاحتمال ان يتم اقصاء عدد كبير من مرشحيهم من جانب مجلس صيانة الدستور.

وكان لافتاً عقب هذا الاجتماع قيام كامبيز مهديزاده، صهر روحاني، ونائبه السابق لشؤون الشباب، بمهاجمة الرئيس السابق لجهاز امن الحرس الثوري حسين طائب، الذي كان قد طالب بمحاكمة روحاني، قائلا في تغريدة على "تويتر": "يا طائب المعزول: اولا نحن بانتظار الاعلان عن سبب عزلك لعامة الشعب ومحاكمتك".



